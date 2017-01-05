الإيراني ولايتي يبارك للعراقي المالكي ” تحرير ” حلب السورية

هنأ رئيس مركز الابحاث الإستراتيجية بمجمع تشخيص مصلحة النظام علي أكبر ولايتي، الثلاثاء، نوري المالكي بمناسبة “انتصار حلب” في سوريا، معتبراً أن “تحرير حلب” انتصار للعراق وإيران و”محور المقاومة”، فيما أكد أن مدينة الموصل ستعود قريباً الى حضن الشعب العراقي.

وقالت وسائل اعلام ايرانية، إن ولايتي استقبل المالكي ، يوم الثلاثاء، مبينة أن ولايتي “وصف ضيفه بانه من الشخصيات العراقية البارزة و المناضلة”، مؤكدا أن “المالكي كان له دور مهم في ارساء اسس الديمقراطية في العراق وتحريره”.

وبحسب وكالة أنباء “فارس” الايرانية، فإن علي أكبر ولايتي، أعرب عن أسفه “للتفجيرات الإرهابية الأخيرة ببغداد”، قائلا إن “المحاولات المستميتة للاعداء مصيرها الفشل والشعب العراقي و حكومته هما المنتصران الرئيسيان في هذه المعركة”.

وأضافت أن “ولايتي هنأ نوري المالكي بمناسبة انتصار حلب”، قائلا إن “تحرير حلب ليس انتصارا لإخواننا في سوريا فحسب بل هو انتصار للعراق وإيران ومحور المقاومة”، مؤكداً “سنشهد تحرير الموصل ورجوعها إلى أحضان الشعب العراقي وستقطع القوات العراقية والحشد الشعبي يد المعتدين على هذه المدينة المهمة والإستراتيجية”.

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