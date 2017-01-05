البنتاغون : لا نعرف تفاصيل التعاون الروسي التركي ضد ” داعش ” في سوريا

امتنع المتحدث باسم البنتاغون، بيتر كوك، عن التعليق على موضوع التعاون بين روسيا وتركيا في محاربة “داعش” في سوريا، لعدم معرفته تفاصيل هذا التعاون.

وقال كوك، في موجز صحفي : “لست على دراية بتفاصيل التعاون الروسي التركي في محاربة “داعش”، لكننا نحافظ على التنسيق مع تركيا حول المسائل الرئيسية للتفاعل بين قواتنا المسلحة (في محاربة “داعش”)، بما في ذلك، على الأرض ونعلم ما يحدث”.

وأضاف أن الولايات المتحدة تقدم، في بعض الحالات، مساعدة إلى تركيا لكونها عضوا مهما في التحالف الدولي ضد “داعش” بقيادة واشنطن.

وأشار، على سبيل المثال، إلى أن الطيران الأمريكي وفر دعما جويا للقوات التركية بطلب من أنقرة في منطقة مدينة الباب السورية دون تنفيذ أية ضربات جوية وشدد على أن طلعات الطائرات كانت بغرض “استعراض القوة”.

وأوضح أن العملية تأتي في إطار محاولات التحالف “تنسيق جهوده ضد داعش بعناية، من أجل إضفاء المزيد من الضغط على التنظيم في أكبر عدد ممكن من الجبهات، ونحن نحاول فعل ذلك بأكثر الطرق الممكنة كفاءة وفاعلية”. (RT)

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