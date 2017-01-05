الدوري البرتغالي : حكم يطرد لاعباً بعد اصطدامه به ! ( فيديو )

تلقى اللاعب الدولي البرتغالي دانيلو بيريرا، متوسط ميدان فريق بورتو واحدة من أغرب البطاقات الحمراء في تاريخ كرة القدم، حيث تم طرده بعدما اصطدم به الحكم بشكل غير متعمد.

وجاءت هذه الواقعة الطريفة و المثيرة للجدل خلال المباراة التي خسرها بورتو بهدف نظيف أمام موريرينسي ضمن در المجموعات من مسابقة كأس دوري البرتغال، وهي المسابقة الثالثة من حيث الأهمية بعد بطولتي الدوري والكأس.

وظهرت عدسات الكاميرا خلال النقل التلفزيوني المباشر للمباراة، الحكم لويس غودينهو وهو يسير إلى الوراء، قبل أن يصطدم بلاعب بورتو دانيلو بيريرا، الأمر الذي أثار حفيظة الحكم فقام بإشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجهه وبالتالي طرده من الملعب.

ووفق ما نقلت صحيفة إيلاف ، أثار قرار الحكم دهشة اللاعب وزملائه في الفريق، كما هاجمت جماهير بورتو الحكم ووصفته بأنه أسوأ حكم في العالم.

ونشر اللاعب دانيلو بيريرا مقطع فيديو لواقعة الطرد عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، وأرفق الفيديو بعبارة قال فيها: “رأيت الكثير من الأمور الغريبة في كرة القدم، وبصراحة لا أستطيع أن أفهم معايير هذا الحكم الذي اتخذ مثل هذا القرار.. ما حدث بلا شك الأكثر خزيا”.

جدير بالذكر أن الحكم قام أيضا بطرد زميل دانيلو بيريرا في بورتو، وهو الدولي الجزائري ياسين إبراهيمي، ليكمل الفريق المباراة بتسعة لاعبين.

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