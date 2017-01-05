الكرة الأرجنتينية تحرك مليارات الدولارات في أعمال تجارية ضخمة

أفاد تحليل أعده مركز متخصص في دراسات الإنتاجية أن الكرة الأرجنتينية تهيمن على أعمال تجارية تبلغ قيمتها 120 مليار و600 مليون بيزو أرجنتيني (6 مليارات و200 مليون دولار)، تحصل الأندية الرياضية على 21% منها.

وتتضمن الدراسة، التي تم إعدادها عن قيمة المبالغ المالية، التي يتم تحريكها في الكرة الأرجنتينية، الأندية المحترفة ولاعبيها وبعض أندية الهواة، بالإضافة إلى الإعلانات ووسائل الإعلام وعناصر أخرى.

وقال المشرف على إعداد هذه الدراسة أرييل كوريمبيرغ في تصريحات لصحيفة لا ناسيون الأرجنتينية، أن مقابل كل بيزو تدفعه الأندية الأرجنتينية يتم إنفاق 7ر3 بيزو في أعمال أخرى مرتبطة بكرة القدم.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هناك 18 مليار و900 مليون بيزو يتم تحريكها في صناعة وسائل الإعلام المسموع والمرئي، التي ترتبط بشكل مباشر بكرة القدم، ولكنها ليست ذات أثر على اقتصاديات الأندية.

وكشفت الدراسة أن الأندية تحصل على 31% من دخولها المالية من رسوم العضوية والتبرعات وبيع التذاكر، فيما تمثل عائدات بيع اللاعبين 8% من هذه الدخول، وتشكل عقود الرعاية 22% من التدفقات المالية لهذه الأندية.

وتصل عائدات عقود البث التليفزيوني إلى 20% من الدخل المالي لأندية كرة القدم في الأرجنتين، وهي نسبة بعيدة عن الـ47%، التي تدرها حقوق البث في البرازيل، أو الـ36%، متوسط ما تدره نفس هذه الحقوق في الدوريات الأوروبية. ( DPA )

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