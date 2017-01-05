الكويت : المباحث تلقي القبض على ” ساحر سوري “

قالت وسائل إعلام كويتية، إن “رجال مباحث الجهراء” تمكنوا من ضبط “ساحر سوري” يقيم في محافظة الجهراء.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير، فقد عثر بحوزة “الساحر” على صور شخصية لضحاياه، وعلى طلاسم وعظام خرفان.

وأفادت صحيفة “الشاهد” الكويتية، بأن معلومات سرية كانت وصلت إلى رجال المباحث تؤكد تورط المشتبه به في أعمال للسحر والشعوذة، فتم إرسال مصدر سري إليه اتفق على عمل سحر، وبعد التأكد من المعلومات تم إعداد كمين محكم أسفر عن ضبطه في مسكنه بالجهراء.

وبتفتيش المكان عثر على صور شخصية كثيرة منها لأطفال ونساء، كما عثر على عظام وأدوات تستخدم في السحر والشعوذة.

عكس السير