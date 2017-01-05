باريس : لص يسرق مجوهرات قيمتها أكثر من 5 ملايين يورو و يستبدلها بمزيفة أمام صاحب المتجر !

أفادت شرطة باريس أن لصا قام بسرقة ماسات وحلي بقيمة 5.5 مليون يورو مستبدلا إياها بأخرى مزيفة أمام أعين موظفي متجر مجوهرات فاخرة وسط العاصمة الفرنسية.

نجح لص في نهاية كانون الأول/ديسمبر في سرقة ماسات وحلي بقيمة 5,5 ملايين يورو أمام أعين موظفي متجر للمجوهرات الفاخرة في وسط باريس على ما أفاد مصدر في الشرطة.

وكان رجل أربعيني قدم نفسه على أنه “خبير في صناعة المجوهرات يقوم بصفقة لحساب طرف آخر” حضر صباح 30 كانون الأول/ديسمبر إلى متجر مجوهرات فاخرة “بناء على موعد” على ما أوضح مصدر الشرطة.

وعرض صاحب المتجر عدة قطع على الرجل المجهول في صالة العرض الخاصة بماركة غريزوغونو السويسرية في وسط العاصمة الفرنسية. وقد أعرب الرجل عن اهتمامه “بماستين خامتين وبخاتمين مرصعين بألماس والحجارة الكريمة” على ما أكد المصدر نفسه. إلا أنه غادر المتجر دون أن يشتري أيا منها.

وتنبه صاحب المتجر بعد الظهر فقط أن الزائر الصباحي سرق أربع قطع مستبدلا إياها بنسخ مقلدة. (AFP)

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