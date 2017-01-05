بالفيديو .. عرض زواج ينتهي بسقوط خاتم الزفاف في الشلال

عاشت شابة أمريكية أجمل اللحظات الرومانسية بعدما عرض حبيبها عليها الزواج في أحضان الطبيعة الغناء، قبل أن يحدث ما لم يتوقعه أحد.

وأظهر تسجيل مصور نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، شاباً وهو يعرض الزواج على حبيبته بالقرب من شلالات كانينغهام بولاية ميريلاند الأمريكية.

ويظهر التسجيل المصور، الشاب والفتاة وهما يلتقطان صورة مشتركة أمام الشلال قبل أن يركع الشاب على ركبته مفاجئاً حبيبته بطلب الزواج منها. ووافقت الشابة على طلب حبيبها على الفور حيث ظهرت على وجهها علامات السعادة الغامرة.

وبحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، لم تمض سوى ثوان قليلة حتى تحولت اللحظات الرومانسية إلى كابوس بعدما سقط الخاتم في مياه الشلال أثناء محاولة الشابة وضعه في إصبعها.

وأمضى الشاب والفتاة وأصدقاؤهما زهاء ساعة من الزمن في البحث عن الخاتم ولكنهم فشلوا في العثور عليه، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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