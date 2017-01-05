بالفيديو .. مصور تلفزيوني ينقذ رجلاً احترقت سيارته على الطريق

أظهر تسجيل مصور صادم، نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني لحظة قيام مصور تلفزيوني بإنقاذ حياة رجل علق داخل سيارته بعدما اندلعت النيران فيها.

وبحسب ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، قام مصور شجاع بإنقاذ رجل علق داخل سيارته التي تحولت إلى كتلة من اللهب إثر حادث مروري على طريق سريعة بمدينة لوس أنجلس في ليلة رأس السنة.

ويظهر مقطع الفيديو، سيارة تقف على جانب الطريق السريعة و تتعرض مؤخرتها للصدم مرتين من سيارتين مسرعتين قبل أن تصطدم بها سيارة ثالثة وتتسبب باندلاع النيران فيها.

وفور رؤيته لما حدث هرع المصور الذي كان يجلس داخل سيارته، لإنقاذ سائق السيارة المنكوبة ، ولحسن الحظ تمكن المصور من انتشال الرجل من السيارة المحترقة قبل ثوان قليلة من انفجارها.

وتم نقل الرجل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث قال الأطباء بأنه وصل إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، وأنه بدأ يتماثل للشفاء، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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