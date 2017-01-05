برلماني ألماني : الأسد يعتبر رمزاً للبراميل .. و روسيا مضطرة للتخلي عنه

يتوقع النائب في البرلمان الألماني أوميد نوريبور، ان تتخلى #روسيا عن #بشار_الأسد ، على المدى الطويل، حيث أن التركيز الآن على محاربة تنظيم “داعش”، وهذا يحتاج استراتيجية شاملة.

وقال نوريبور في حوار مع إذاعة صوت ألمانيا : “رغم كل السرور بهذه الفرصة (هدنة وقف إطلاق النار) لالتقاط الأنفاس، فإن هذا الاتفاق ليس البداية لمفاوضات سلام أو مصالحة وطنية. هذا الأمر لا يزال بعيدا، رغم أنه يمكننا الترحيب بهذا التطور”.

وأضاف : “يجب أن تتولى الأمم المتحدة قيادة المفاوضات. مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، هو الوحيد الذي يمكن أن يلعب دورا حياديا هنا. ولذلك يجب تكليفه بإدارة المفاوضات. إذا صمد اتفاق وقف إطلاق نار لعدة أيام -وهذا سيكون إنجازا- فيجب العمل على دفع عجلة المسار السياسي بما يقود لبدء محادثات سلام. وبالطبع سيطرح سؤال نفسه، وهو: عند الوصول لمسألة تشكيل حكومة انتقالية، فكيف ستكون آليات تسليم السلطة، والانتخابات، والمصالحة الوطنية. كل ذلك لا يمكن سوى للأمم المتحدة أن تنجزه، ولكن ليس الإيرانيين والروس. والسؤال أيضا، هل تريد هاتان الدولتان ذلك أصلاً”.

وتابع : “يجب ألا نستهين بالتوترات داخل معسكر داعمي الأسد. كان هناك عدة مواقف صدرت فيها تصريحات من محيط الطرفين، جاءت أحيانا مختلفة، وأحيانا متناقضة. إذن حتى الروس والإيرانيين غير متفقين في كثير من الأمور. المجتمع الدولي ترك فراغا في سوريا، سدته القنابل التي أطلقها تحالف حول الأسد”.

وأضاف أيضاً : “من الثابت أن مشكلة الجهادية في روسيا لها تأثير داخلي قوي. لا أعتقد أن لروسيا مصلحة في توسيع مشكلة الجهادية في منطقة القوقاز، من خلال التشبث المتشنج بالأسد، فبالنهاية يعتبر الأسد رمزا للبراميل والأسلحة الكيماوية والمدن المدمرة. لذلك أفترض أن الروس سيضطرون -على المدى المتوسط- للانفصال عن الأسد”.

عكس السير