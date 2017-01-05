ترامب يصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ بـ ” المهرج “

وصف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الخميس زعيم الاقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بـ”المهرج” الذي يتصرف كسياسي عادي، الا انه دعاه إلى التعاون مع الجمهوريين.

وفي أحدث تغريداته صباح الخميس هاجم ترامب شومر بعد أن كان اشاد به في السابق، وسط تزايد الجدل حول برنامج الرعاية الصحية (أوباماكير).

وتعهد الجمهوريون بالمضي قدما في حملتهم التي ربما لن تلقى تاييدا شعبيا بالغاء البرنامج الذي يعد من أبرز انجازات الرئيس باراك أوباما والذي سمح لملايين الأمريكيين الفقراء بالحصول على العلاج الطبي، الا انها لقيت انتقادات بسبب رفعها لاقساط التأمين.

الا ان الجمهوريين الذين يسيطرون على الكونغرس بمجلسيه وسيسيطرون على البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/ يناير، ليس لديهم على ما يبدو بديلا لهذا البرنامج.

ومع تعرض الجمهوريين لانتقادات سياسية نظرا لعدم وجود مسار محدد لهم في الايام الاولى من افتتاح الكونغرس الجديد، فقد القى ترامب اللوم على الديمقراطيين.

وقال ترامب في سلسلة من التغريدات “الديمقراطيون وعلى راسهم المهرج تشاك شومر، يعلمون كم هو سيء برنامج اوباما كير، والفوضى التي يغرقون فيها”.

واضاف “بدلا من العمل على اصلاحه، فانهم يفعلون الشيء المعتاد في السياسة وهو اللوم. الحقيقة هي أن أوباماكير هو كذبة من البداية .. حان الوقت لكي يعمل الجمهوريون والديمقراطيون معا والخروج بخطة رعاية صحية مفيدة فعلا وبالتاكيد ليست باهظة، وافضل بكثير” من أوباماكير. (AFP)

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