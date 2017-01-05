تركيا : ضحايا و جرحى جراء تفجير في إزمير .. و الشرطة تقتل إرهابيين اثنين

ذكر مصدر بالشرطة التركية أن شرطيا وموظفا بمحكمة قتلا في انفجار سيارة ملغومة في مدينة إزمير الساحلية المطلة على بحر إيجه، فيما قالت وسائل إعلام حكومية إن الشرطة قتلت مهاجمين اثنين وتبحث عن ثالث.

وقالت وسائل إعلام حكومية ومسؤولون محليون إن الشرطة قتلت بالرصاص مهاجمين اثنين وتبحث عن ثالث بعد الانفجار الذي وقع خارج محكمة في إزمير.

وأضافوا أن ما لا يقل عن عشرة مصابين نقلوا إلى المستشفى.

وذكرت محطة تلفزيون سي.إن.إن ترك إن انفجارا بسيارة مفخخة هز مدينة إزمير الواقعة بغرب البلاد والمطلة على بحر إيجه اليوم الخميس وهرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع. وأضافت أن النيران اشتعلت بسيارة واحدة على الأقل قرب محكمة في المدينة.

وصرح حسن كاراباغ رئيس بلدية منطقة بايراكلي في محافظة ازمير لتلفزيون “ان تي في” أن عشرة أشخاص أصيبوا بجروح، احدهم في حالة خطرة. ونقل الجرحى إلى المستشفى فيما قامت الشرطة بتامين المنطقة.

وقال مصدر أمني تركي إن الشرطة قتلت بالرصاص المهاجم المفترض، فيما ذكرت وسائل إعلام تركية رسمية أن الشرطة قتلت “إرهابيين اثنين” في اشتباكات، بينما فر الثالث، بحسب وكالة الأناضول للأنباء. (AFP-DPA-REUTERS-DW)

عكس السير