تفجير يهز مدينة جبلة .. و أنباء عن استهداف سيارة مفخخة لـ ” شخصية رسمية ” ( فيديو + صور | محدث )

تفجير يهز مدينة جبلة .. و أنباء عن استهداف سيارة مفخخة لـ ” شخصية رسمية ” ( صور – محدث )

↓ ناشطون : إنفجار في منطقة “زاوية الملعب الشرقية ” في مدينة جبلة

↓ القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية (غير رسمية) : التفجير الذي سمع صوته كان لسيارة مفخخة في مدينة جبلة استهدفت منطقة مدنية كان يتواجد فيها شخصية رسمية لم تعرف هويتها بعد ولا معلومات رسمية عن باقي التفاصيل.

↓ مصادر موالية : إنفجار في #جبلة بالقرب من شارع الملعب وانباء عن ارتقاء عدد من القتلى والجرحى

↓ مصادر موالية : تفجير سيارة مفخخة في كراج جبلة القديم ومعلومات عن سقوط ضحايا

↓ مصادر موالية : ” 10 شهداء في حصيلة أولية لانفجار جبلة ”

↓ إعلام النظام : إطلاق النار الذي يسمع الآن في جبلة هو من قبل رجال الأمن و الشرطة لتفريق الناس و إبعادهم عن مكان الإنفجار

↓ قائد شرطة اللاذقية اللواء ياسر الشريطي : ” تفجير إرهابي قرب الملعب البلدي في مدينة #جبلة يتسبب بارتقاء شهداء و إصابة عدد من المدنيين ”

↓ مصادر موالية : منطقة وقوع التفجير في #جبلة هي منطقة تجارية وغالباً ماتشهد ازدحاماً خصوصاً في فترة نهاية الدوام الرسمي

↓ تلفزيون النظام : ” 3 شهداء و 16 جريحا جراء التفجير الإرهابي قرب الملعب البلدي بمدينة #جبلة الذي وقع بسيارة مفخخة ”

↓ المرصد: مقتل 14 على الأقل بتفجير السيارة في #جبلة (العربية)

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