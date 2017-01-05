جريمة أخرى تهز المصريين .. طبيبة ” تذبح ” حماتها بسبب خلافات أسرية

بعد ساعات قليلة من وقوع جريمة ذبح مواطن قبطي في الاسكندرية وقعت جريمة ذبح اخرى هزت المصريين ولكن هذه المرة في محافظة الدقهلية، حيث قامت طبيبة بذبح حماتها بسبب الخلافات الاسرية.

وقال مصدر أمني ان اللواء مصطفى النمر، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى بلاغا من اللواء مجدي القمري، مدير المباحث الجنائية، عن عثور الأهالي على ،عايدة عبد البديع علي المتولي، 60 سنة، ربة منزل، مقتولة ذبحًا داخل شقتها بالقرية.

وبحسب ما اوردت قناة العربية ، كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة نجل المجني عليها، وتدعى “دعاء.ح.ع”،33 سنة، طبيبة بشرية بالوحدة الصحية بقرية كفر الطويلة، ومقيمة بقرية ميت عنتر، وتقوم بإعداد رسالة الماجستير حاليا في تخصصها الطبي.

واضافت التحريات ان خلافات شديدة نشبت بين الطبيبة وزوجها ووالدته مما اضطرها لمغادرة مسكنً الزوجية وانتقالها للإقامة في منزل والدها وبعد ايام عادت الزوجة لمنزل الزوجية للحصول على بعض متعلقاتها فاكتشفت تغيير مفتاح باب الشقة فهبطت بالطابق الاسفل من المنزل حيث تقيم حماتها وطلبت منها مساعدتها في دخول شقتها.

وكشفت التحريات ان الحماة رفضت طلب الزوجة وطالبتها بعدم التفكير في العودة مرة اخرى لذا نشبت مشادة بينهما انتهت بقيام الطبيبة بالاعتداء على حماتها وذبحها بسكين كانت تحتفظ به في حقيبتها.

وتم القبض على الطبيبة واعترفت بارتكابها الجريمة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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