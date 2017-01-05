رئيس زيمبابوي يعد بالإفراج عن ” مثليين ” بعد أن يحبل أحدهما !

وعد رئيس زيمبابوي روبرت موغابي بإطلاق سراح رجلين مثليين محبوسين بشرط أن يحبل أحدهما من الآخر.

وذكرت صحيفة Mzansi Live، ، نقلا عن أحد مستخدمي موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، أن مصلحة السجون في زيمبابوي حبست رجلين كانا يريدان تسجيل زواج أحادي الجنس في العاصمة هراري.

وبحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم عن المستخدم، فإن حبس الاثنين جرى بناء على تعليمات موغابي، وأن مصلحة السجون أوضحت لهما أن شرط إطلاق سراحهما هو أن يحبل أحدهما من الآخر.

يذكر أن قوانين زيمبابوي تحظر ممارسة العلاقات الجنسية المثلية من أي نوع.

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