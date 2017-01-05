روسيا تنفي منع عناصر حسن نصر الله لضباطها من دخول ” وادي بردى “

نفى مصدر عسكري روسي ما تردد عن قيام “حزب الله” اللبناني بمنع دخول ضباط روس لوادي بردى بريف دمشق.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن المصدر القول إن “الأخبار المتداولة حول قيام عناصر من حزب الله بمنع ضباط روس من دخول وادي بردى بريف دمشق عارية عن الصحة جملة وتفصيلا”.

وكان أحمد رمضان رئيس المكتب الإعلامي في الائتلاف الوطني السوري قال في رسالة بعث بها إلى الصحفيين الأربعاء إن “بعض الشخصيات من وادي بردى الذين يعيشون خارج المنطقة كانوا يرافقون أربعة ضباط روس لتقييم الوضع وتقييم الأضرار في نبع عين الفيجة، ولكن نقطة تفتيش تابعة لحزب الله منعت الضباط الروس من دخول وادي بردي”. (DPA)

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