ريال مدريد يقدم ليوفنتوس موراتا و 77 مليون جنيه للحصول على ديبالا

كشفت تقارير اعلامية أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تقدمت بعرض مالي ضخم لنادي يوفنتوس الإيطالي من اجل إقناعه بالتنازل عن مهاجمه المتألق الأرجنتيني باولو ديبالا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكدت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية أن العرض الملكي، قد بلغت قيمته المالية 77 مليون جنيه استرليني فضلاً عن إعادة المهاجم الإسباني ألفارو موراتا الى نادي يوفنتوس ليصل اجمالي سعر المهاجم الأرجنتيني إلى اكثر من 100 مليون باوند استرليني على اعتبار أن ريال مدريد استعاد موراتا من النادي الإيطالي لقاء اكثر من 25 مليون جنيه في الصيف المنصرم.

ووفقًا للتقرير، فإن إدارة نادي يوفنتوس لا تعارض فكرة انتقال باولو ديبالا إلى “الأبيض الملكي” غير انها لا تريد أن يكون المقابل هو المهاجم ألفارو موراتا في ظل وجود الارجنتيني غونزالو هيغوايين، حيث ترغب التعاقد مع لاعب وسط من الطراز الرفيع، مما جعلها تستفسر من النادي المدريدي عن امكانية انتقال الألماني توني كروس أو الكرواتي لوكا مودريتش الى صفوف” البيانكونيري” في صفقة تبادلية مع ريال مدريد.

وبحسب ما ذكرت صحيفة إيلاف ، سبق لموراتا ان لعب لصالح نادي يوفنتوس بنظام الإعارة قادماً من نادي ريال مدريد في عام 2014 وحتى عام 2016 ، إذ قدم مع “البيانكونيري” عروضًا قوية فرضت على “المرينغي” إعادته في الانتقالات الصيفية المنصرمة لقاء 30 مليون يورو، غير ان المهاجم الإسباني الشاب لم يجد نفسه ضمن الخيارات التكتيكية الأساسية للمدرب زين الدين زيدان، نظراً لاعتماد الأخير على ثلاثي الـ “بي بي سي” وخاصة البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي توجه له اتهامات برفضه التعامل بإيجابية مع موراتا ليجد الأخير نفسه في وضعية لا يحسد عليها، حيث لا يستبعد ان يرضخ للامر الواقع ويغادر قلعة “السانتياغو بيرنابيو” خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

أما في ما يخص باولو ديبالا، فيعتبر حالياً من افضل المهاجمين في قارة أوروبا، وهو ما جعله مطلباً لرئيس النادي فلورنتينو بيريز لتعويض خيبة ضياع صفقة الفرنسي بول بوغبا، الذي فضل الانتقال إلى مانشستر يونايتد، بعدما كان قاب قوسين أو أكثر من نادي ريال مدريد.

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