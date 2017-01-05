” سامسونغ ” تكشف النقاب عن ثلاجة تتحدث مع مالكها

تزيح شركة سامسونغ للأجهزة الإلكترونية قريباً النقاب عن ثلاجة متصلة بشبكة الانترنت و يمكنها التحدث مع مالكها.

وعرضت الشركة الكورية الجنوبية قبل انطلاق معرض “سي إي اس” للتكنولوجيا في مدينة لاس فيغاس الأمريكية نماذج جديدة لشاشات ذات حساسية لمس كبيرة تستطيع على سبيل المثال عرض محتوى الثلاجة من خلال كاميرا.

وأوضحت سامسونغ أن الثلاجة تستطيع إبلاغ مالكها بالأغراض التي يتعين إضافتها على قائمة التسوق أو طلب أحد المنتجات غير المتوفرة لدى مالك الثلاجة.

كما تسمح شاشات العرض الخاصة بالثلاجة للعائلات بإدارة قائمة مناسبات مشتركة أو تبادل أخبار. وتربط شركة سامسونغ أجهزة منزلية أخرى بالإنترنت مثل الأفران والمواقد التي يمكن التحكم فيها من خلال الهواتف الذكية. ( DPA )

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