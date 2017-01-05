شعبية اليونايتد الجارفة وراء موافقة مورينيو على تدريبه !

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن الشعبية الجارفة التي يتمتع بها نادي مانشستر يونايتد كانت السبب الرئيسي في موافقته على تولي تدريب الشياطين الحمر خلفاً للهولندي لويس فان غال في الصيف الماضي.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية إن جماهير مانشستر يونايتد لديها ذكريات لا تصدق مع الماضي مشدداً على أنهم يدركون أيضاً واقع اللحظة الراهنة ويبقون على توقعاتهم لمستقبل النادي.

وشدد على أن جماهير اليونايتد تعي جيداً الطريق الذي يسلكه الفريق من أجل الوصول إلى تحقيق التوقعات والتطلعات.

وأضاف أن أنصار الشياطين الحمر لا يكفوا عن التشجيع حتى في الأوقات الصعبة التي عاشها الفريق في بداية الموسم لافتاً إلى أن هذا ما جعله يقع في حب الفريق والنادي.

وأوضح أن التشجيع في السراء والضراء أكثر ما لمس مشاعره منوهاً أنه معجب باللاعبين ليس فنياً فحسب بل كأشخاص أيضاً لأنه علاقتهم ببعضهم البعض متميزة مبدياً في الوقت نفسه سعادته الكبيرة بالعمل مع هذه المجموعة

وبحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، شدد على أنه يحب تحدي إعادة مانشستر يونايتد إلى الساحة التي ينتمي لها مبدياً سعادته مجدداً على حصوله على مثل هذه الفرصة.

تجدر الإشارة إل أن مانشستر يونايتد اختير كأشهر ناد على مستوى العالم في استفتاء ضخم، نُشر في كافة نسخ شبكة Goal العالمية،وسط تقارير تتحدث عن انتماء 600 مليون مشجع للنادي الإنكليزي العريق.

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