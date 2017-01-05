شنغهاي الصيني يعير أوسكار إلى ألافيس الإسباني

أعلن وكيل أعمال نجم راسينغ الأرجنتيني السابق، الباراغوياني أوسكار روميرو، دانيل كامبوس، أن لاعبه سينتقل إلى نادي ألافيس الإسباني قادماً من شنغهاي الصيني على سبيل الإعارة.

وقال كامبوس، رداً على التكهنات، التي ثارت في الآونة الأخيرة، والتي أكدت انتقال اللاعب إلى صفوف بوكا جونيورز الأرجنتيني أو أتلانتا في الدوري الأمريكي لكرة القدم: “ألافيس هو النادي، الذي سيذهب إليه روميرو”.

وكشفت صحيفة أولتيما أورا في باراغواي أن النادي الصيني دفع 9 ملايين دولار مقابل انتقال روميرو إلى صفوفه، ولكنهم قرروا إعارته لنادي ألافيس، بعد أن اكتملت قائمة اللاعبين الأجانب، المسموح بتواجدهم داخل الفريق، طبقاً للوائح والقوانين.

و يبلغ روميرو 24 عاماً وبدأ مسيرته في 2011 مع نادي سيرو بورتينيو في باراغواي، ثم انتقل إلى راسينغ في 2015.

وشارك روميرو مع منتخب باراغواي في بطولة أمم أمريكا الجنوبية “كوبا أمريكا” في 2015، والتي أقيمت في تشيلي، ولعب حتى هذه اللحظة 4 مباريات في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، بالإضافة إلى 7 مباريات ودية أخرى. ( DPA )

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