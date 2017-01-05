فرنسا : لص يلجأ إلى حيلة غريبة لسرقة مجوهرات بقيمة 5.5 مليون يورو

نجح لص في نهاية كانون الأول في سرقة ماسات وحلي بقيمة 5,5 مليون يورو، أمام أعين موظفي متجر للمجوهرات الفاخرة في وسط #باريس، على ما أفاد مصدر في الشرطة الفرنسية.

وكان رجل أربعيني قدم نفسه على أنه “خبير في صناعة المجوهرات يقوم بصفقة لحساب طرف آخر” حضر صباح 30 كانون الأول إلى متجر مجوهرات فاخرة “بناء على موعد”، وفق ما أوضح مصدر الشرطة.

وعرض صاحب المتجر عدة قطع على الرجل المجهول في صالة العرض الخاصة بماركة غريزوغونو السويسرية في وسط العاصمة الفرنسية.

وقد أعرب الرجل عن اهتمامه “بماستين خامتين وبخاتمين مرصعين بالماس والحجارة الكريمة”، على ما أكد المصدر نفسه ، إلا أنه غادر المتجر من دون أن يشتري أياً منها.

وتنبه صاحب المتجر فيما بعد أن الزائر الصباحي سرق أربع قطع مستبدلاً إياها بنسخ مقلدة. ( AFP )

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