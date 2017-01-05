كم مدنياً سورياً قتلت طائرات الاحتلال الروسي عام 2016 ؟

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه وثق منذ الأول من كانون الثاني / يناير من العام الفائت 2016، وحتى الأول من كانون الثاني من العام 2017، استشهاد 3943 مدني هم 979 طفلاً دون سن الثامنة عشر، و557 مواطنة فوق سن الـ 18، إضافة لـ 2407 رجال وشبان، جراء الضربات الجوية والصاروخية الروسية على معظم المناطق السورية، كما أصيب آلاف آخرين من المدنيين في هذه الضربات وشردت آلاف العوائل من مساكنها وقراها وبلداتها ومدنها.

واستخدمت روسيا خلال ضرباتها الجوية مادة “Thermite”، والتي تتألف من بودرة الألمنيوم وأكسيد الحديد، وتتسبب في حروق لكونها تواصل اشتعالها لنحو 180 ثانية، حيث أن هذه المادة تتواجد داخل القنابل التي استخدمتها الطائرات الروسية في قصف الأراضي السورية، وهي قنابل عنقودية حارقة من نوع “”RBK-500 ZAB 2.5 SM”” تزن نحو 500 كلغ، تلقى من الطائرات العسكرية، وتحمل قنيبلات صغيرة الحجم مضادة للأفراد والآليات، من نوع ((AO 2.5 RTM)) يصل عددها ما بين 50 – 110 قنيبلة، محشوة بمادة “Thermite”، التي تتشظى منها عند استخدامها في القصف، بحيث يبلغ مدى القنبلة المضادة للأفراد والآليات من 20 – 30 متر.

وقال المرصد إن روسيا الاتحادية مستمرة بممارسة الأكاذيب والادعاءات التي تروجها حول نفي مسؤوليتها عن قتل آلاف المدنيين السوريين، وهي العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، جنباً إلى جنب مع مواصلة المجتمع الدولي في صم آذانه والتعامي عن القتل المستمر بحق المواطنين من أبناء الشعب السوري من قبل روسيا.

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