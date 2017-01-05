مسؤول تركي لا يستبعد مغادرة منفذ هجوم اسطنبول البلاد .. و أنباء غير مؤكدة تتحدث عن وصوله إلى الرقة

أعلن نائب رئيس الوزراء التركي، ويسي قايناق، أن السلطات التركية لا تستبعد أن يكون منفذ الهجوم الإرهابي على النادي الليلي في ليلة رأس السنة باسطنبول، من أقلية الأيغور الصينية، وأن يكون قد غادر البلاد.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن منفذ الهجوم هو شخص واحد، لكن تمت مساعدته من داخل البلاد، وقد تمكنت السلطات من تحديد الأشخاص الذين كانوا على تواصل معه.

وتناقل ناشطون أنباء تفيد بأن منفذ الهجوم الإرهابي وصل مؤخراً إلى مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة “داعش”.

ونقل موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية عن أحد مسؤولي “الرقة تذبح بصمت” قوله : “هناك أنباء عن احتفال عناصر من داعش الأربعاء ٤ كانون الثاني 2017 بإطلاق الرصاص احتفالاً بوصول القاتل إلى الرقة”.

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