مصر : علاقتنا مع السعودية تاريخية و مصيرية

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الأربعاء، إن علاقات بلاده مع السعودية تاريخية ومصيرية، كما هي مع كل الاشقاء العرب، وليس هناك نقطة نستطيع ان نقول انها نقطة انفصال أو تباعد.

وأضاف شكري، خلال لقائه مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية أن علاقات مصر مع السعودية مستمرة وممتدة وفيها إدراك للمصالح المشتركة.

وأوضح أن العلاقات بين الدول ليست دائماً مبنية على التطابق لكنها مبنية على تبادل وتحقيق الأهداف المشتركة بما يشارك في تحقيق هذه الأهداف ويخدم تحقيق الأمن القومي العربي.

وبين أن العلاقات السعودية المصرية وثيقة وقوية، والرباط الذي يربط الشعبين رباط قوي وأيضاً على المستوى الرسمي.

وبخصوص وقف توصيل البترول السعودي الى مصر، قال شكري إن شأنه شأن الكثير من الاتفاقيات أو العلاقات التي أحياناً تعترضها بعض القيود أو بعض المراجعات، أو بعض النواحي الفنية المرتبطة بها، ولا يجب ان يُقرأ في ذلك أي نوع من المبالغة.

وتابع: “أهدافنا بحقيقة الأمر متطابقة حول دعم الأمن القومي العربي، وحماية مصر والمملكة وباقي الأشقاء من التهديدات القائمة من أطراف خارج الإقليم العربي، ومن انتشار الإرهاب والأعمال التي يقترفها بحق الشعوب”. (DPA)

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