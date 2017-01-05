مقتل نجل رئيس اللجنة الأمنية و العسكرية بحلب في تفجير جبلة

نعت وسائل إعلام موالية، نجل اللواء “زيد صالح”، رئيس ما يسمى “اللجنة الأمنية”، في مدينة حلب الخاضعة لسيطرة ميليشيات النظام.

وقالت عدة مصادر موالية، بحسب ما رصد عكس السير، إن الملازم “جعفر زيد صالح”، قتل جراء التفجير الذي ضرب مدينة جبلة، اليوم الخميس.

وكان بشار الأسد عين “اللواء زيد صالح”، رئيساً للجنة الأمنية والعسكرية في حلب، في آب الماضي، خلفاً للواء أديب محمد.

وضرب تفجير مدينة جبلة، اليوم الخميس، وقال إعلام النظام إنه ناتج عن انفجار سيارة مفخخة، وأسفر عن “استشهاد وإصابة العشرات”.

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