ميسي يهين زملائه خلال التدريبات بهدف من كوبري مزدوج ( فيديو )

يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني قد استعد بشكل جيد للعام الجديد 2017، وهو ما ظهريا جليا خلال تدريبات الفريق الكاتالوني بعد العطلة الطويلة خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة.

فقد شهدت إحدى الحصص التدريبية الخاصة بالفريق الكاتالوني، تسجيل البرغوث الأرجنتيني هدفاً خرافيا أهان به زملائه بعدما راوغهم الواحد تلو الآخر.

وطبقاً لما نقلت صحيفة إيلاف ، أظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الساحر الأرجنتيني وهو يراوغ زملائه بطريقة ساحرة حيث بدأ بمراوغة الفرنسي صامويل أومتيتي ثم سيرجي روبيرتو، قبل أن يصوب الكرة من بين قدمي كل من ياسبر سيليسين ورافينيا الكانتارا، في كوبري مزدوج أثار انبهار الجماهير التي حضرت للتدريبات المفتوحة.

جدير بالذكر أن ميسي ورفاقه يستعدون لمواجهة فياريال في الدوري يوم الأحد على ملعب “ال مادريغال”، وبعدها بأيام اياب الدور ثمن النهائي من الكأس الأربعاء امام اتلتيك بلباو.

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