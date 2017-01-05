نائب رئيس الوزراء التركي : سياستنا في سوريا كانت خاطئة منذ البداية

قال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش إن سياسة تركيا في سوريا كانت خاطئة منذ البداية.

وأشار كورتولموش في تصريحات لصحيفة “حرييت” التركية، ترجمها عكس السير، أن “الصورة الكبيرة هي واضحة جداً .. حيث يلعب (في المنطقة) الفصل الثاني من مباراة العصر (اتفاقية سايكس بيكو)، لقد تم تصميم المنطقة مرة أخرى في محاولة لتقسيمها”.

وأضاف : “بما أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي تستطيع إيقاف هذه اللعبة، فإنهم لا يريدون تدخلها، علماً أن هذه اللعبة / الخطة، بدأت منذ العام 1991”.

وتابع : “سياستنا في سوريا كانت خاطئة منذ البداية، ولكن لم نكن لنقف لجانب نظام الأسد المجرم على كل حال”.

وأكمل : “الآن نقوم بإصلاح سياستنا وإعادة ترتيب أوراقها، ومن خلال لقاءاتنا مع روسيا، يجب أن نحقق السلام في حلب، ومن ثم في كل سوريا”.

وختم : “نعتقد أنه من غير الإنساني بقاء شخص قاتل مثل بشار الأسد رئيساً للبلاد”.

عكس السير