هل سيقبل المسيطرون عليها بذلك ؟ .. رئيس الحكومة السورية المؤقتة : سنشرف على المعابر الحدودية مع تركيا

كشف رئيس الحكومة السورية المؤقتة، جواد أبو حطب، عن اتفاق مع الحكومة التركية، يقضي بإشراف الحكومة السورية المؤقتة على المعابر الحدودية بين البلدين، دون أن يحدد موعداً لذلك.

وقال في مؤتمر صحافي عقده، يوم الأربعاء، في الدوحة، إن “إشراف الحكومة المؤقتة على المعابر الحدودية، التي تسعى لاستلامها، يتطلب دعماً لوجستياً، واتفاقاً مع فصائل المعارضة السورية التي تسيطر على المعابر”، وهو ما تبحثه الحكومة المؤقتة مع الحكومة التركية لتوفيره.

ووصف علاقات حكومته مع الحكومة التركية بأنها جيدة، مضيفاً أن “الحكومة المؤقتة لم تتعرض لأية مضايقات، من أي فصيل عسكري في المعارضة السورية”.

ويسيطر فصيل الجبهة الشامية على معبر باب السلامة (اعزاز)، وفصائل درع الفرات على معبر جرابلس، وحركة أحرار الشام على معبر باب الهوى (إدلب).

وعرض أبو حطب، بحسب ما نقلت عنه صحيفة العربي الجديد، جملة من التحديات التي تواجه عمل الحكومة المؤقتة في المناطق السورية المحررة، أبرزها توفير المبالغ اللازمة لموازنة الحكومة المؤقتة، التي تبلغ مليار و200 مليون دولار، لا يتوفر منها حتى اللحظة دولار واحد، حسب قوله.

وتواجه الحكومة السورية المؤقتة تحديات جمة في قطاعات التعليم والصحة والزراعة، حيث تقوم بإعادة بناء مؤسسات الدولة السورية، بينما يستولي النظام، وفق أبو حطب، على 5 آلاف مؤسسة هي ملك للشعب السوري.

وبيّن رئيس الحكومة السورية المؤقتة أن الحكومة تسعى، وبإمكانات ذاتية متواضعة، لتقديم الخدمات الأساسية للشعب السوري في الداخل، من خدمات صحية وتعليمية، وتحاول أن تقدم له الأمن والاستقرار.

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