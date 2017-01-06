أردوغان : ندرس منح الجنسية التركية للاجئين السوريين و العراقيين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تدرس منح الجنسية التركية للاجئين السوريين و العراقيين.

جاء ذلك في كلمة له خلال لقاءه مع ممثلي المؤسسات والجمعيات الأهلية في ولاية #شانلي_أورفا.

وقال أردوغان : “وزارة الداخلية التركية تقوم اليوم بدراسة من أجل منح الجنسية التركية للاجئين السوريين والعراقيين المتواجدين في البلاد”، مضيفاً : “هناك كفاءات كبيرة لدى اللاجئين القادمين إلى #تركيا وسنعمل على الاستفادة من هذه الكفاءات والقدرات”.

وأضاف : “أنفقنا أكثرمن 20 ملياردولارلاستضافة إخواننا السوريين لكن بالمقابل وعدت أوروبا بدفع 3 مليارات ولكنها لم تفي بوعدها”.

وتابع : “تركيا هي الأمل للمظلومين في سوريا والعراق وأراكان واخواننا هناك ينتظرون منا الدعم والمساعدة ونسال الله تعالى ان يوفقنا لخدمتهم”.

عكس السير