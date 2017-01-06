ألمانيا : إعتقال خمسة لاجئين بتهمة إضرام النار في مركز إيوائهم ! ( فيديو )

اعتقلت الشرطة الألمانية بمدينة بلفيلد خمسة مشتبه بتورطهم في محاولة إضرام النار في مأوى للاجئين بولاية شمال الراين وويستفاليا، وذلك بتهمة إشعال النار في أفرشتهم، ما تسبب في إصابة أكثر من 50 شخصا.

بعد الحريق الذي شب في مركز للاجئين غرب ألمانيا والذي أدى إلى جرح أكثر من خمسين شخصا، اعتقلت شرطة بلفيلد خمسة من ساكني المركز الذين يشتبه في تورطهم في الحادث.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المعتقلين متهمين بإضرام النار في أفرشة المركز.

ويذكر أنه تم نقل ما لا يقل عن ثلاثين ساكنا إلى المستشفى بسبب أعراض الاختناق بينهم شخص إصاباته خطيرة.

كما عالجت فرق الإنقاذ 24 شخصا في عين المكان والتي تمكنت مساء أمس الجمعة من إخماد النيران. (DPA)

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