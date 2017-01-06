ألمانيا : القبض على لبنانيين يشتبه بتهريبهما لاجئين سوريين إلى داخل البلاد

داهمت الشرطة الاتحادية الألمانية عدة أوكار لمن يعتقد أنهم أعضاء في عصابات لتهريب البشر.

وقامت الشرطة الاتحادية، يوم الخميس بتفتيش خمسة مساكن في العاصمة واعتقلت مشتبها به، كما اعتقلت شخصا آخر في مدينة مونشنغلادباخ.

وأفادت الشرطة أن الرجلين من أصل لبناني، وقاما منذ حزيران/ يونيو من العام الماضي بتهريب 29 سورياً عبر المجر والنمسا إلى الأراضي الألمانية.

وتقدر السلطات أن هؤلاء المهربين يحصلون مقابل كل شخص يتم تهريبه على ما بين 500 إلى 1000 يورو، ويتم تهريب اللاجئين أحيانا داخل سيارات شديدة الازدحام.

بالتوازي مع ذلك ألقت الشرطة الإيطالية في مدينة بولزانو القبض على شخص يشتبه في أنه الشخص المدبر والمنسق لعمليات التهريب تلك. (DPA)

عكس السير