إعلام النظام عن ” جنرال تشيكي سابق ” : ما يسميه البعض و بشكل خاطىء المعارضة المعتدلة في سوريا غير موجودة في سوريا

نقل إعلام النظام عن الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات العسكرية التشيكي الجنرال أندور شاندور، أن “ما يسميه البعض وبشكل خاطىء المعارضة المعتدلة في سورية غير موجودة في سورية”.

وأشار إلى أنه “يمكن أن يتم العثور على مثل هذه المعارضة في مقاهي لندن وليس داخل سورية”.

وأوضح شاندور في حديث لإذاعة دفويكا التابعة للإذاعة التشيكية العامة، بحسب ما نقلت هيئة النظام للإذاعة والتلفزيون، إلى أنه “يوجد في سورية نحو 100 فصيل مسلح ومجموعة تحظى بدعم من مختلف الدول من بينها تركيا وإسرائيل والسعودية وقطر”، مضيفاً أن “بعض الدول لم تشارك في المحادثات الخاصة بوقف الأعمال القتالية مما يعني أن الهدنة الحالية ستكشف نوعية وقوة تأثيرها على هذه المجموعات”.

وأعرب عن أمله بأن يحدث تحول نحو “براغماتيكية أكبر في السياسة الأمريكية مع تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهامه وإلا تقوم إدارته بالتدخلات في الشؤون الداخلية للدول على شاكلة ما قام به جورج بوش الابن”.

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