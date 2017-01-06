إنخفاض كبير في عدد اللاجئين الواصلين إلى أوروبا عبر اليونان

قال الاتحاد الأوروبي الجمعة إن عدد المهاجرين الذين وصلوا إليه عن طريق البحر انخفض بمقدار الثلثين خلال عام 2016 نتيجة لاتفاق مع تركيا، لكن عدد الوافدين إلى إيطاليا من شمال أفريقيا ارتفع لرقم غير مسبوق.

ويقضي الاتفاق المبرم في مارس/ آذار الماضي بأن تحصل تركيا على مليارات من اليورو لإبقاء اللاجئين على أراضيها ومنع المهربين من نقلهم عبر بحر إيجه إلى اليونان.

وتضمن الاتفاق أيضا وعودا لأنقرة بمساعدات مالية وسفر الأتراك إلى معظم دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة والإسراع بمحادثات انضمامها إلى الاتحاد. لكن كل ذلك توقف بسبب حملة الحكومة التركية على منتقديها بعد محاولة الانقلاب العسكري في يوليو/ تموز.

وقالت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) “انخفض عدد المهاجرين الذين تم رصدهم على الجزر اليونانية في شرق بحر ايجة ووسط اليونان بنسبة 79 بالمائة ليصل إلى 182 الف”. وتابعت الوكالة أن المهاجرين الذين لا يزالون يقومون برحلات عبر غرب البحر المتوسط يأتون أساسا من سوريا وأفغانستان والعراق.

وأضافت أن نحو 181 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا في 2016 من شمال أفريقيا عبر ما يسمى طريق وسط البحر المتوسط وهو أكبر عدد سجل إلى الآن ويزيد بنسبة 20 في المئة على العام الماضي. وأشارت إلى أن أكبر مجموعة وصلت إلى إيطاليا ضمت مهاجرين من نيجيريا وإريتريا وغينيا.

وفي السابق قالت المنظمة الدولية للهجرة إن عام 2016 شهد غرق أكبر عدد من المهاجرين في البحر المتوسط إذ لقي قرابة 5000 حتفهم. (AFP-REUTERS)

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