إنريكي أخبر سرنا بأنه لن يندم على خطوة التوقيع لبرشلونة

يتأهب نادي #برشلونة الإسباني لإبرام صفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أجل تعزيز مركز الظهير الأيمن في الفريق حيث يعد الدولي الكرواتي المخضرم داريو سرنا أبرز المرشحين.

وتواصل الجهاز الفني لبرشلونة مع سرنا مباشرة منتصف الأسبوع للتحدث عن تفاصيل الصفقة والدور الذي يمكن أن يلعبه الدولي الكرواتي في النصف الثاني من الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية أن إدارة برشلونة تقدمت بعرض رسمي للنجم الكرواتي بداية الأسبوع وبات القرار النهائي في يد اللاعب إما بالموافقة على الانتقال والرفض وإغلاق الباب أمام تحقيق حلمه بالدفاع عن ألوان البلوغرانا.

وأضافت الصحيفة الكتالونية أن كافة الأمور سوف تتحدد بشكل نهائي قبل نهاية عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا وتحديداً يومي السبت والأحد وذلك بإتمام الصفقة رسمياً أو البدء في رحلة بحث جديدة عن لاعب قادر على سد الفراغ في مركز الظهير الأيمن.

وأشارت صحيفة إيلاف ، إلى أن الجهاز الفني لبرشلونة أخبر الكرواتي المخضرم بأنه لن يندم على الإطلاق على خطوة التوقيع للفريق الكتالوني خاصة أن الجميع في ملعب كامب نو ينتظر خبر انضمامه رسمياً إلى الفريق الأول.

وفي حال تمت الصفقة رسمياً، فإن برشلونة سيكون قادراً على الاستعانة بخدمات سرنا البالغ عمر 34 عاماً في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد فشل فريقه شاختار دانيتسك الأوكراني في بلوغ دور المجموعات من المسابقة القارية.

ويشارك الفريق الأوكراني حالياً في مسابقة الدوري الأوروبي حيث تأهل إلى دور الـ32 بعد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة دون أي خسارة أو حتى تعادل.

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