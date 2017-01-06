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اعلام النظام : مسلحو جيش الاسلام يتصدون لهجوم شنه ارهابيو داعش من محور #جبل_البتراء في #القلمون_الشرقي.
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في #القلمون_الشرقي."
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