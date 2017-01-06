الرئيسية » ورد الآن » اعلام النظام : مسلحو جيش الاسلام يتصدون لهجوم شنه ارهابيو داعش من محور #جبل_البتراء في #القلمون_الشرقي.

اعلام النظام : مسلحو جيش الاسلام يتصدون لهجوم شنه ارهابيو داعش من محور #جبل_البتراء في #القلمون_الشرقي.

‏43 دقيقة مضت ورد الآن اضف تعليق

عكس السير

هاشتاغ

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جميع الحقوق محفوظة، عكس السير© 2006 - 2017