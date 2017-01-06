الجيش الأميركي يخفف القيود على اللحى و العمائم و الحجاب

قال متحدث في الجيش الأميركي ، إن الجيش اتخذ خطوات جديدة ليسهل على السيخ والمسلمين والأقليات الدينية الأخرى الحصول على موافقة بارتداء الملابس والاعتناء بأنفسهم وفقا لدياناتهم أثناء خدمتهم في الجيش.

وراجع إريك فانينج وزير الجيش الأميركي في مذكرة موقعة بتاريخ الأسبوع الجاري سياسة الزي الموحد لتحديد معايير المظهر لمن يرغبون في التعبير عن معتقداتهم الدينية من خلال إطلاق اللحى أو ارتداء العمائم أو أغطية الرأس.

وتسمح القواعد الجديدة لقادة الألوية في الجيش بالموافقة على تلك الاستثناءات بعد أن كانت سلطة لا يملكها من قبل إلا وزير الجيش.

وتقول المذكرة إن الموافقة ستستمر مع الجندي على مدى خدمته ولن تلغى أو تعدل دون موافقة من وزير الجيش. وأضافت المذكرة أن تلك المظاهر الدينية في الملبس والشكل الخارجي لن تؤثر على مهامهم الوظيفية أو مواقع خدمتهم إلا في حالات محدودة.

كما تسمح القواعد الجديدة بارتداء النساء المسلمات للحجاب على أن يكون بلون مماثل للزي الموحد وبلا تصميمات تميزه إلا إذا كان تمويها ويرتدي مع زي للتمويه. ( reuters )

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