الـ ” يويفا ” يكشف عن التشكيلة المثالية للعام 2016

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) التشكيلة المثالية للعام 2016 في البطولتين التابعتين إليه وهما: دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
وجاءت التشكيلة وفقًا لتصويت زوار الموقع الرسمي لليويفا، حيث كانت السيطرة لريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بتواجد 4 لاعبين.
وبحسب شبكة إرم نيوز ، حجز برشلونة 3 مقاعد في التشكيلة مقابل مقعدين ليوفنتوس، في حين تواجد لاعب واحد فقط من أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي :
حراسة المرمى: جيانلويغي بوفون (يوفنتوس)
الدفاع: جيروم بواتينغ (بايرن ميونخ)، سيرجيو راموس (ريال مدريد)، جيرارد بيكيه (برشلونة) ، كيليني (يوفنتوس)
الوسط: توني كروس (ريال مدريد)، لوكا مودريتش (ريال مدريد)، أندريس إنييستا (برشلونة)
الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة) ، كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) ، أنتوان غريزمان (أتلتيكو مدريد)