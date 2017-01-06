الـ ” يويفا ” يكشف عن التشكيلة المثالية للعام 2016

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) التشكيلة المثالية للعام 2016 في البطولتين التابعتين إليه وهما: دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وجاءت التشكيلة وفقًا لتصويت زوار الموقع الرسمي لليويفا، حيث كانت السيطرة لريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بتواجد 4 لاعبين.

وبحسب شبكة إرم نيوز ، حجز برشلونة 3 مقاعد في التشكيلة مقابل مقعدين ليوفنتوس، في حين تواجد لاعب واحد فقط من أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي :

حراسة المرمى: جيانلويغي بوفون (يوفنتوس)

الدفاع: جيروم بواتينغ (بايرن ميونخ)، سيرجيو راموس (ريال مدريد)، جيرارد بيكيه (برشلونة) ، كيليني (يوفنتوس)

الوسط: توني كروس (ريال مدريد)، لوكا مودريتش (ريال مدريد)، أندريس إنييستا (برشلونة)

الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة) ، كريستيانو رونالدو (ريال مدريد) ، أنتوان غريزمان (أتلتيكو مدريد)

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