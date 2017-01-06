” النار أتت على المبنى بالكامل ” .. ألمانيا : إصابة العشرات جراء حريق في مأوى للاجئين ( فيديو )

نجح رجال الإطفاء مساء يوم الخميس في إخماد حريق شب في نزل للاجئين في بلدة هوفيلهوف شتاومويله غرب ألمانيا ،وأسفر عن إصابة ثلاثين شخصا، بينهم امرأة إصابتها خطيرة.

وقالت متحدثة باسم الإدارة المحلية لمدينة بادربورن التي تتبع لها بلدة هوفيلهوف الصغيرة: إن قوات الأمن نقلت جميع الأشخاص المشتبه في تعرضهم لتسمم بالدخان إلى المستشفيات القريبة، بينما تلقى 24 آخرون العلاج في مكان الحادث، منهم اثنان من قوات الإطفاء.

وقال متحدث باسم الشرطة في بادربورن إن الحريق شب في النزل، الذي كان في الأصل ثكنة عسكرية، بعد ظهر يوم الخميس لأسباب لم تعرف حتى الآن، مضيفا: “أتت النار على المبنى بصورة كاملة”.

وأشار المتحدث إلى أن التحقيقات ما تزال مستمرة ، مبينا أنه لا توجد حتى الآن أدلة على أن هناك خلفية معاداة الأجانب وراء الحادث. (DPA)

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