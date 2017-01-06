بالفيديو .. صينية تنتقم من رجال الشرطة بصدم سيارتهم

تداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر امرأة صينية وهي تصدم سيارة للشرطة عمداً عدة مرات انتقاماً من رجال #الشرطة الذين ضبطوها وهي تحطم نافذة أحد المتاجر.

ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره يوم أمس في مدينة جيكسي بإقليم هلونغجيانغ الصيني، المرأة وهي تصدم بسيارتها سيارة الشرطة عدة مرات قبل أن تترجل من سيارتها وتحاول مهاجمة رجال الشرطة بساطور كانت تحمله.

ووفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، قال شهود عيان بأن المرأة كانت تحاول تحطيم نافذة أحد المحال التجارية عندما وصل رجال الشرطة وحاولوا منعهما من تنفيذ ما كانت تصبو إليه الأمر الذي دفعها إلى الانتقام من سيارة الشرطة بهذا الشكل العنيف.

يذكر بأن رجال الشرطة استطاعوا السيطرة على المرأة الغاضبة في نهاية المطاف، قبل قيامهم بإلقاء القبض عليها واقتيادها إلى مركز الشرطة للتحقيق معها.

ولم يتبين السبب الذي دفع المرأة لمحاولة تحطيم نافذة المحل التجاري في المقام الأول، غير أن الشرطة لازالت تبحث في ملابسات الحادث، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

عكس السير