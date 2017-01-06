بالفيديو .. هل هذا أكبر ازدحام مروري في العالم ؟

تداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اختناقاً مرورياً هائلاً في عطلة رأس السنة الميلادية على طريق سريعة في #الصين تتألف من 40 مساراً متوازياً.

وتم تصوير المشهد المهيب باستخدام طائرة بدون طيار، حيث ظهرت آلاف السيارات وهي تصطف خلف بعضها البعض على مد البصر على طريق سريعة في العاصمة الصينية بكين.

وبحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، تظهر السيارات وهي تصطف خلف بعضها بشكل لصيق دون أي مسافات تفصلها عن بعضها البعض. وعلى النقيض من المشهد المريع، ظهرت السيارات على الجانب المعاكس للشارع وهي تنطلق بسرعة إلى وجهتها.

ويذكر بأن مقطع الفيديو لقي رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي حيث حصل على عدد مشاهدات كبير تجاوز 40000 مشاهدة بعد ساعات قليلة من نشره.

ويعتبر منظر الاكتظاظ المروري هذا أمراً عادياً في الصين التي يبلغ تعداد سكانها 1.3 مليار نسمة، وتحتوي على عشرات الملايين من السيارات، بحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية.

عكس السير