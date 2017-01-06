بالفيديو .. 50 راقصة إباحية يرقصن في ” جنازة ” سياسي تايواني

تسببت جنازة سياسي تايواني رافقتها راقصات إباحيات فوق سيارات ملونة لتوديعه في ازدحام شديد بمدينة شياي ، وبلغ عدد السيارات 200 اعتلتها 50 راقصة إباحية بلباس أسود خفيف، وقطع الموكب عدة كيلومترات.

واصطف الكثير من المارة على جنبات الطريق في المدينة لالتقاط الصور والفيديوهات للتمتع بالمشهد العجيب، بل إن بعض السيارات تبعت الموكب بحسب قناة المحلية.

ووفق ما اوردت شبكة إرم نيوز ، صرّحت عائلة الميت للصحافة أن الراحل كان يحب المرح والاحتفال، لذلك أرادت الراقصات تكريمه بطريقة صارخة في سفره الأخير، وقال شقيقه تانغ ماو هسيانغ: “لقد زارني في المنام وقال إن هذا ما يريده”.

ورحل المستشار المحلي “تانغ هزيانغ” في ديسمبر/كانون الأول عن عمر يناهز 76 عاما بعد صراع مع المرض، وكان وجها سياسيا معروفا في البلاد لتوليه عدة مناصب مهمة لعدة عقود.

ومثل هذه المشاهد ليست غريبة تماما على تايوان، حيث يمكن أن يمتزج الجو الروحي مع الإباحي بطريقة مذهلة، لدرجة مشاركة راقصات عري بحفلات دينية أو مآتم.

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