” بورتال ” .. سيارة مبتكرة مزودة بكاميرا سيلفي و تتعرف على وجه صاحبها

في حين أن العديد من تصميمات السيارات التي تظهر لأول مرة في معرض تكنولوجيا “CES” هذا العام هي من السيارات الرياضية البراقة، إلا أن ما تقدمه شركة “#كرايسلر” يختلف بعض الشيء.

فقد كشفت شركة صناعة السيارات العالمية النقاب عن سيارتها الجديدة المبتكرة من طراز “بورتال Portal”، وهي سيارة كهربائية تحاكي المستقبل، وفقاً لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتتميز السيارة المستقبلية بإمكانيات شبه التحكم الذاتي، كما أنها مجهزة بكماليات غير مسبوقة، مثل خاصية التعرف على بصمة الوجه وتحليل نبرة الصوت وكذلك كاميرا لصور “سيلفي”.

تم إزاحة الستار عن “بورتال” من قبل شركة فيات/كرايسلر هذا الأسبوع في إطار فعاليات معرض “CES” في لاس فيغاس، وطراز “بورتال” من فئة الــ”ميني فان Minivan” حيث تضم 3 صفوف من المقاعد تكفي 6 ركاب، مع أبواب منزلقة تفصل كل منها.

كما تم تركيب كاميرا لالتقاط صور “سيلفي” لجميع الركاب في السيارة، بما فيهم الجالسين بالمقاعد الخلفية، لتشجيعهم على نشر صور رحلتهم على وسائل التواصل الاجتماعية.

وللتأكد من أن كل شخص في السيارة يسمع الآخر بوضوح تام، فهناك كمالية “إنتركوم”، أي نظام الاتصال الداخلي الخاص بالسيارة.

وتتيح التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في كماليات السيارة “بورتال” المبتكرة، إمكانية تحكم مستخدمي السيارة في تجهيزات ضبط مسافات المقاعد والمرايا والأنوار واختيار الموسيقى بل والوجهة، وهي تفضيلات يتم تحميلها جميعاً تلقائياً بمجرد تعرف السيارة على وجه وصوت المستخدم.

ووفق ما ذكرت قناة العربية ، تتتميز الأبواب المنزلقة بحواف مضيئة تتيح للركاب رؤية أماكن الدخول والخروج، أما كشافات النور الأمامية والخلفية والجانبية فتستخدم إضاءة “إل إي دي” LED مع توفير ميزة إمكانية تغيير اللون. والطريف أن أنوار السيارة يمكن أيضاً التحكم في أشكالها ورسوماتها لتعرض إشارات مختلفة يتم ضبطها حسب تفضيل مستخدم السيارة.

وإذا احتاج مستخدم السيارة لتناول وجبة خفيفة أثناء السير بالطريق، فإن “بورتال” مزودة بشاشة تسمح له بطلب “ديليفري” يصل إليه في السيارة مباشرة.

وعلاوة على التقنية الجديدة المستخدمة، فإن سيارة كرايسلر “بورتال” تعمل بالكهرباء، أي أنها صديقة للبيئة، لمدى سير أكثر من 250 ميلاً (حوالي 400 كم) قبل أن تحتاج لإعادة شحن، مع وجود ميزة سرعة الشحن وإمكانية حصول البطارية على طاقة شحن خلال 15 دقيقة تكفي للسير مسافة 150 ميلاً (حوالي 240 كم).

ومما يجعل استخدام السيارة أكثر سهولة، تتمتع “بورتال” بشبه تحكم ذاتي، وتستخدم خاصية الاستشعار عن بعد بأشعة الليزر المعروفة اختصاراً باسم “ليدار Lidar” (وهي تكنولوجيا استشعار عن بعد لقياس المسافات عن طريق إطلاق شعاع ليزر على هدف بعينه وتحليل بيانات انعكاس الشعاع)، ورادار وأجهزة استشعار بالموجات فوق الصوتية وحساسات بكاميرات للحفاظ على سيرها في الاتجاه الصحيح. ولم تعلن فيات/كرايسلر عن موعد طرح طراز ” بورتال” في الأسواق، كما لم تحدد سعر البيع.

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