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تركيا : إيقاف جميع الرحلات في مطار #أتاتورك الدولي بمدينة #إسطنبول بسبب سوء الأحوال الجوية وتراكم الثلوج
37 دقيقة مضت ورد الآن
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