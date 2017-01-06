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تركيا : إيقاف جميع الرحلات في مطار #أتاتورك الدولي بمدينة #إسطنبول بسبب سوء الأحوال الجوية وتراكم الثلوج

‏37 دقيقة مضت ورد الآن اضف تعليق

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