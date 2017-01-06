تركيا : عدد جرحى حلب في المستشفيات التركية يصل إلى 423

وصل عدد جرحى المدنيين السوريين، الذين استقبلتهم المستشفيات التركية في ولاية هطاي (جنوب)، الى 423 شخصاً، 124 منهم جراحهم خطيرة، منذ إجلاء المحاصرين في مدينة حلب إلى محافظة إدلب، أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ووفقا لمعلومات وردت الأناضول من مديرية الصحافة والإعلام والنشر التابعة لرئاسة الوزراء التركية، اليوم الجمعة، فقد دخل المصابون إلى تركيا عبر معبر “جلوة غوزو” في ولاية هطاي التركية، المقابل لبوابة باب الهوى على الجانب السوري.

وأشارت المصادر أن 90 من الجرحى غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم، في حين توفي 62 منهم متأثراً بجروحه ، ونقل 152 منهم إلى مستشفيات خارج ولاية هطاي. (ANADOLU)

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