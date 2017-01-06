تشابكوينسي المنكوب يلتقي بالميراس ودياً

اتفق مسؤولو فريق #تشابكوينسي البرازيلي على خوض مباراة ودية بعد أسبوعين مع #بالميراس حامل لقب الدوري البرازيلي، والذي كان آخر فريق يلتقيه فريق تشابكوينسي قبل حادث الطائرة المأسوي الذي أودى بحياة معظم لاعبي تشابكوينسي.

ويلتقي الفريقان في 21 كانون الثاني الحالي على ملعب تشابكوينسي، حسبما أعلن النادي المنكوب ، وأشارت إدارة نادي تشابكوينسي إلى أن عائدات المباراة ستخصص بأكملها لصالح صندوق ضحايا النادي.

وكان تشابكوينسي التقى بالميراس في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قبل تعرض طائرة الفريق في اليوم التالي مباشرة للسقوط بسبب نفاد الوقود والتحطم في منطقة جبلية بالقرب من مدينة ميديين الكولومبية خلال توجه تشابكوينسي إلى كولومبيا لخوض مباراة الذهاب أمام أتلتيكو ناسيونال الكولومبي في الدور النهائي لبطولة أندية أمريكا الجنوبية (كوبا سودامريكا).

ومن بين 77 فرداً كانوا على متن الطائرة، لم ينج سوى 6 أشخاص فقط من بينهم 3 من أعضاء الفريق فيما أسفر الحادي عن مقتل 19 من لاعبي فريق تشابكوينسي وعدد من أعضاء الطاقم الفني والإداري والطبي للفريق. ( DPA )

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