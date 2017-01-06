دير الزور : تنظيم ” داعش ” يجلد تاجر مجوهرات ثمانيني و يستحوذ على 50 مليون ليرة سورية من ماله

قام تنظيم “داعش”، يوم أمس الخميس، بجلد رجل ثمانيني أمام عشرات المواطنين في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس الخميس، إن الحادثة أدت إلى استياء واسع في المدينة، وزاده حجز التنظيم على نصف أمواله.

وأفاد المرصد بأن “م . ج”، وهو تاجر مجوهرات يعمل في مدينة الميادين، تعرض لعقوبة الجلد بتهمة “الإدلاء بمعلومات كاذبة عن قيمة أمواله”، حيث دفع التاجر سابقاً للتنظيم “نصاب الزكاة” عن قيمة أمواله التي قال التاجر للتنظيم إنها تبلغ “5 ملايين ليرة سورية”، ليعمد التنظيم بعدها إلى ملاحقته والكشف عن قيمة أمواله الحقيقية والتي بلغت “100 مليون ليرة سورية”، فأصدر التنظيم امراً باعتقاله والتحقيق معه، ومن ثم إصدار العقوبة بجلده وأخذ نصف ماله.

وبلغت قيمة الأموال التي استولى عليها التنظيم من تاجر المجوهرات “50 مليون ليرة سورية”، وجرت عملية الجلد في مدينة الميادين وسط تجمهر عشرات المواطنين بينهم أطفال.

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