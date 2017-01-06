دي ميستورا : الأمم المتحدة ستشارك في مباحثات أستانة حول سوريا

قال المبعوث الأممي إلى سوريا، ستفيان دي ميستورا، إن الأمم المتحدة ستشارك في مباحثات أستانة (عاصمة كازاخستان) بين النظام والمعارضة، المزمع عقدها قبل نهاية يناير/ كانون الثاني الحالي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده دي ميستورا، يوم الخميس، عقب اجتماع لمجموعة العمل الخاصة بالأمور الإنسانية في المجموعة الدولية لدعم سوريا، بمدينة جنيف السويسرية.

وأعرب المبعوث الأممي، عن ارتياحه من اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، الذي توصلت إليه كل من تركيا وروسيا، برغم تعرضه لـ “بعض الخروقات”.

وأضاف في هذا الإطار “لسنا نحن فقط، كذلك مجلس الأمن الدولي، والشعب السوري مرتاحون لذلك”.

وأكد على ضرورة دعم المبادرة التركية والروسية حيال اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، معربًا عن أمله في نجاح تطبيق الاتفاق.

وأوضح أنهم (الأمم المتحدة) يواصلون استعداداتهم للمشاركة في مباحثات أستانة السياسية، وأن كازاخستان وإيران تدعمان هذه المباحثات.

وأضاف “نحن، أي الأمم المتحدة نرحب بجهود من هذا النوع، ونعتقد أن مبادرات كهذه ستعزز وقف إطلاق النار”.

وشدد على أن مباحثات أستانة، ستكون موجهة للمفاوضات السورية المزمع عقدها في 8 فبراير/ شباط المقبل (في جنيف) برعاية الأمم المتحدة.

وفيما يتعلق بخروقات يشهدها الاتفاق، قال دي ميستورا إنه “يمكن لروسيا أن تمارس نفوذها على النظام السوري وداعمه حزب الله (اللبناني)، ومن جهة أخرى يمكن لتركيا أن تمارس نفوذها على المجموعات الأخرى مثلما حدث في حلب”. (ANADOLU)

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