رسائل الأميرة ديانا تحقق عائداً أعلى من المتوقع في مزاد بريطاني

بيعت رسائل كتبتها الأميرة البريطانية الراحلة ديانا، في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، بمبلغ يفوق بكثير قيمتها التقديرية في مزاد بكامبريدج.

ومن بين الرسائل التي وصل سعرها إلى 3200 جنيه إسترليني (3975 دولار أمريكي)، ما يصفه الأمير وليام، النجل الأكبر للأمير تشارلز والأميرة ديانا، عندما ولد شقيقه الأصغر الأمير هاري.

وفي خطاب يعود لعام 1993 بيع مقابل 2400 جنيه إسترليني بعد أن كان أقصى تقدير لسعره 900 جنيه، كتبت ديانا “وليام يعشق أخاه الصغير، وينفق جل وقته يغمر هاري بمدد لا نهاية له من العناق والقبلات، لا يكاد يترك والديه يقتربان”.

وكانت الرسائل موجهة إلى سيريل ديكمان، الذي كان رئيسا للخدم في قصر باكنغهام لأكثر من 50 عاما، وكان على علاقة وثيقة مع العائلة المالكة.

ووفق ما اوردت شبكة إرم نيوز ، تم العثور على الخطابات من قبل أقاربه بعد وفاته عام 2012 في سن الـ85.

كما بيعت أيضا في المزاد صور، وبطاقات تهنئة بعيد الميلاد، وعدة قطع من كعكة ملفوفة من حفل الزفاف الملكي.

وتم شراء قطعة من كعكة حفل زفاف الملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب الذي تم عام 1947 في المزاد مقابل 550 جنيها إسترلينيا.

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