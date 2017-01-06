” سامسونغ ” تتفاوض مع ” إل جي ” لتصدير لوحات ” LCD “

تتفاوض شركة #سامسونغ للإلكترونيات مع شركة #إل_جي لشاشات العرض فيما يخص صفقة توريد لوحات شاشات الكريستال السائل LCD المحتملة لأجهزة التلفزيون، وذلك بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية .

ونقلت وكالة الأنباء عن كيم هيون سوك رئيس قطاع التلفزيون في سامسونج على هامش معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2017 في لاس فيغاس “لا توجد هناك قرارات تفصيلية بعد ولكن الشركتين تتشاوران بشأن هذه المسألة بعناية وجدية”، وأضاف انه لا يمكنه الكشف حالياً عن أي تفاصيل أخرى حول هذا التعاون المحتمل لأنه لم يجري اتخاذ قرارات نهائية حتى الآن.

وذكرت صحيفة نيكي اليابانية في شهر ديسمبر الماضي ان الشركة المشتركة بين شركة هون هاي المحدودة للصناعات الدقيقة التايوانية المعروفة باسم فوكسكون وشركة شارب سوف توقف توريد شاشات الكريستال السائل لشركة سامسونغ.

وتعتبر شركة سامسونغ أكبر شركة منتجة للتلفزيونات في العالم، وتأتي هذه الخطوة، المتوقع القيام بها وقت ما في عام 2017، في الوقت الذي تسعى فيه فوكسكون لمساعدة شارب على تعزيز قطاع التلفزيونات لديها.

بينما تعتبر شركة إل جي لشاشات العرض أكبر شركة منتجة لشاشات الكريستال السائل LCD في العالم، ولا تملك الشركة اتفاقاً فيما يخص علاقة التوريد مع قطاع التلفزيونات لدى شركة سامسونغ، باعتبار الشركتين متنافستين في مجال سوق التلفزيونات.

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