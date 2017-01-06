سحب اللقب من ملكة جمال اللبنانيين المغتربين في أستراليا

قررت لجنة مسابقة ملكة جمال اللبنانيين المغتربين في أستراليا، سحب اللقب من المتسابقة نجاح غمراوي، التي تم تتويجها العام الماضي.

القرار جاء بعد أن عثرت الشرطة الأسترالية على 22 غرامًا من مخدّر “الثلج” داخل سيارة نجاح أثناء قيادتها في بانكستاون الشهر الماضي.

ووفقا لما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية ، وقعت غمراوي بأيدي الشرطة بعد مطاردتهم لها بسبب قيادتها المتهورة، وأثناء المطاردة انفجرت عجلات سيارة نجاح، ما اضطرها إلى التوقف فاقتادتها الشرطة إلى السجن بعد عثورهم معها على مخدرات، فتم استجوابها هي وشخص آخر كان بصحبتها.

ودفعت نجاح ما يقارب من 1350 دولارًا في قسم شرطة بانكستاون، بسبب القيادة دون ارتداء حزام أمان وعدم إظهار رخصة القيادة، واتهم الرجل الذي كان معها بالإتجار في مخدرات محظورة، وخرج بكفالة على أن يمثُل أمام المحكمة في 22 فبراير/ شباط المقبل.

عكس السير