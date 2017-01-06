سيناتور أمريكي يستبعد إقدام ترامب على إلغاء الاتفاق النووي مع إيران

قال السناتور بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي الجمعة إن رفض الولايات المتحدة بشكل مفاجئ للاتفاق النووي المبرم مع إيران يمكن أن يثير “أزمة” مضيفا أنه لا يتوقع ذلك الأمر في ظل إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وأضاف كوركر للصحفيين في إفطار دعت إليه صحيفة كريستيان ساينس مونيتور “تمزيقه (الاتفاق) … لن يحدث في رأيي”.

وأضاف أنه يتوقع بدلا من ذلك تطبيقا حازما للاتفاق الذي وقعته خمس دول أخرى بجانب الولايات المتحدة مع إيران والذي وافقت طهران بموجبه على كبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات. (REUTERS)

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